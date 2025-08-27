Der Sportwagenbauer Porsche hat offenbar die Suche nach einem Nachfolger für Konzernchef Oliver Blume eingeleitet. So habe es von Investoren zuletzt verstärkten Druck gegeben, dass Blume seine Doppelrolle bei Porsche und der Konzernmutter Volkswagen aufgeben und sich auf VW konzentrieren solle, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Die «WirtschaftsWoche» hatte zuvor ebenfalls darüber berichtet. Die Aktien von Porsche und Volkswagen legten danach zu.