Tote bei Huthi-Angriffen

Die Huthi hatten örtlichen Angaben zufolge erst am Sonntagabend ballistische Raketen und Drohnen auf ein Wohnviertel der von der Regierung kontrollierten Hafenstadt Mokka an der Westküste des Jemen geschossen. Bei einem weiteren Angriff der Miliz am Sonntag auf die Stadt waren laut Angaben der jemenitischen Regierung mehrere Menschen, darunter Zivilisten, ums Leben gekommen. Auch andernorts im Jemen gab es demnach kürzlich bei Angriffen der Huthi Tote.