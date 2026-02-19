Derzeit verhandeln die USA mit dem Iran unter anderem über dessen Atomprogramm, bislang ohne greifbare Fortschritte. Teheran dämpfte die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Aus US-Regierungskreisen hiess es, dass Fortschritte erzielt worden seien, es aber noch viele Details zu klären gebe. Von einem ranghohen Regierungsbeamten hiess es, die iranische Seite wolle in den kommenden zwei Wochen mit «detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären».