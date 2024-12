Der Energiekonzern RWE steht womöglich vor einem Verkauf seiner Beteiligung am Netzbetreiber Amprion. RWE wende sich an mögliche Käufer für seinen Minderheitsanteil an Amprion, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach könnte die Beteiligung rund 2 Milliarden Euro wert und für Infrastruktur- und Pensionsfonds interessant sein. Die Abwägungen seien im Gange, RWE könne seine Pläne daher noch ändern.