In der britischen Ölindustrie könnte es demnächst zu einer Megaübernahme kommen. Shell arbeite mit Beratern an der Prüfung des möglichen Kaufs von BP , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen. BP wird an der Börse aktuell mit umgerechnet knapp 66 Milliarden Euro bewertet. Shell ist derzeit gut 175 Milliarden Euro schwer. Zusammengerechnet erreicht die Börsenbewertung fast die gesamte Wirtschaftsleistung Portugals. Allerdings ist bei einer Übernahme ein spürbarer Aufschlag auf den letzten Aktienkurs üblich, sodass das Land auch noch überholt werden könnte.