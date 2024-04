Im August 2023 hatte Stada-Chef Peter Goldschmidt der Deutschen Presse-Agentur gesagt, die Eigentümer befänden sich in einer Orientierungsphase, in der erste Sondierungsgespräche stattfänden. Bain Capital und Cinven hatten Stada im Herbst 2018 von der Börse genommen. Zuvor war das Unternehmen seit Oktober 1997 an der Börse gelistet gewesen./ngu/stw/nas