Beim Wirkstoffentwickler Evotec könnte sich ein Übernahmekampf entwickeln. Die US-Biotechfirma Halozyme Therapeutics habe kürzlich Interesse an einem Kauf des Unternehmens für etwa 11 Euro je Aktie geäussert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Am Montag war bekannt geworden, dass der Finanzinvestor Triton seine Beteiligung an Evotec in der vergangenen Woche von 5,6 Prozent auf rund 9,2 Prozent aufgestockt hat. Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Freitagabend sind es inzwischen sogar 9,99 Prozent.