Es seien aber zusätzliche Terminabsprachen der drei Delegationen nötig gewesen. «Nun findet die zweite Runde am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi statt», sagte er demnach. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Tage 4. und 5. Februar als neuen Termin genannt.
Peskow: Teilwaffenruhe galt nur bis Sonntag
Mitte Januar hatten ukrainische und russische Unterhändler in Abu Dhabi erstmals nach längerer Pause wieder direkt verhandelt; die USA sassen als Vermittler am Tisch. Peskow sagte, es sei dem nichts hinzuzufügen, dass der verkündete Angriffsstopp auf ukrainische Energieanlagen nur bis Sonntag gegolten habe./fko/DP/jha
(AWP)