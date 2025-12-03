Tagesrekord bei Gaslieferungen an China

Für Russland waren Erdgas-Lieferungen an die EU-Staaten über Jahrzehnte eine sichere und problemlose Einnahmequelle. Das Umschwenken auf China als Grossabnehmer verläuft stockender, als Moskau es sich vorgestellt hat. Zwar meldete der russische Gaskonzern Gazprom für Dienstag einen Tageslieferrekord von Erdgas für China über die Pipeline Sila Sibiri (Stärke Sibiriens). Der vereinbarte Bau eines zweiten Strangs dieser Gasleitung verzögert sich aber wegen Streits über den Abnahmepreis für das Erdgas./fko/DP/nas