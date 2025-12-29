Peskows Aussagen deuten kein Einlenken von russischer Seite aus an. «Russland denkt über die Beendigung des militärischen Konflikts im Hinblick auf das Erreichen seiner Ziele nach», stellte der Kremlsprecher einmal mehr klar, dass Moskau nicht von seinen Zielen abrücken werde. Selenskyjs Forderung nach einem russischen Plan B beantwortete Peskow mit einer Drohung, indem er darauf hinwies, dass es die Ukraine sei, die weiter Territorien verliere. «Und morgen wird sich die Lage von der Situation unterscheiden, die heute herrscht», deutete er eine Verschärfung eigener Forderungen an, sollte die Ukraine nicht schnell einlenken./bal/DP/jha