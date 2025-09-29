Dodon konnte bei einem Protest am Montag in der Hauptstadt Chisinau nur wenige Unzufriedene auf der Strasse versammeln. Er beklagte, dass vor allem viele Menschen in der abtrünnigen Region Transnistrien, in der russische Soldaten stationiert sind, an der Abstimmung gehindert worden seien. Insgesamt schafften fünf Parteien und Blöcke den Einzug ins Parlament.