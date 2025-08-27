Dabei lobte Peskow einmal mehr Trumps Bemühungen um Frieden als Vermittler in dem Konflikt. «Wir sind der Meinung, dass diese Bemühungen sehr wichtig sind und tatsächlich dazu beitragen können, diesen komplexen, langjährigen und von uns nicht provozierten Konflikt beizulegen», sagte Peskow. Der Westen hingegen spricht von einem klar und ausschliesslich von Russland initiierten Angriffskrieg, der seit mehr als dreieinhalb Jahren Tod und Zerstörung über die Ukraine bringt./mau/DP/stw