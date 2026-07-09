Trump hatte beim Gipfel der Ukraine überraschend Zusagen zum Nachbau von Flugabwehrraketen für den Patriot-Komplex gemacht und sogar den kürzlich von ihm noch gescholtenen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelobt. Dieser habe einen «erstaunlichen Job gemacht», sagte Trump. Dabei bezog er sich konkret auf die Taktik der Ukrainer gegen die russische Invasion, mit Langstreckendrohnen strategische Ziele des Nachbarn anzugreifen. Dies sei zwar eine Eskalation, vielleicht könne aber genau das helfen, Frieden zu erreichen.