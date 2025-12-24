Selenskyj präsentierte in Kiew 20 Punkte eines Entwurfs für einen künftigen Friedensplan. Er sieht zwar eine Annäherung der Seiten in einigen Punkten vor, aber auch noch Gesprächsbedarf. Nachdem Selenskyj nun die einzelnen Punkte ausgebreitet hat, verwies Peskow erneut auf die russische Linie, solche Themen nicht über Veröffentlichungen in den Medien zu besprechen. Russland wirft Selenskyj immer wieder vor, kein Interesse an einem Kriegsende zu haben und mit militärischer Hilfe der EU-Staaten weiter kämpfen zu wollen./mau/DP/he