«Friedensrat» und Exekutivkomitee

Einladungen für den «Friedensrat» erhielten etwa auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und Argentiniens Präsident Javier Milei. Auch der Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, hat nach Angaben aus Minsk, eine Einladung bekommen. «Wir sind bereit, uns an der Aktivität des »Friedensrats« und rechnen und hoffen darauf, dass die Organisation ihren Rahmen und ihre Vollmachten stark über die Grenzen der Initiative erweitert», sagte der Sprecher des belarussischen Aussenministeriums Ruslan Warankow dazu.