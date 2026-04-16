Mit ihrer kritischen Videobotschaft an Präsident Wladimir Putin zu den Problemen in Russland hat die prominente Bloggerin Viktorija Bonja nun auch Gehör im Kreml gefunden. «Tatsächlich hat sie sehr viele Aufrufe und die Aufmerksamkeit des Publikums in den sozialen Netzwerken auf sich gezogen. Das ist wirklich so», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Sie hätten das Video im Kreml selbst gesehen. «Darin werden viele Themen angesprochen, an denen (...) tatsächlich gearbeitet wird.» Es gehe um brisante Themen.