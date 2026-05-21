Russland ist in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Kreml-Angaben offen für einen Dialog auch mit den Europäern. «Die Russen sind zu Gesprächen bereit», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. «Wir sind der Meinung, dass es immer besser ist, miteinander zu reden, als die Lage in eine totale Konfrontation zu treiben - und genau das ist es, was die Europäer derzeit tun», sagte er. Russland begrüsse es, wenn sich die Tonlage jetzt ändere.