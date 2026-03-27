Bericht: Putin fordert Geld von Unternehmern für den Krieg

Zuvor hatte das unabhängige Portal «The Bell» berichtet, Putin habe bei der Verbandssitzung hinter verschlossenen Türen erklärt, Russland werde weiterkämpfen und auf jeden Fall die gesamte Donbassregion erobern. Die Unternehmer forderte er demnach zu finanziellen Beiträgen für den Krieg auf. Die Idee stamme von Putins langjährigem Berater Igor Setschin. Setschin stand vor vielen Jahren hinter der Verfolgung des Oligarchen Michail Chodorkowski und der Zerschlagung von dessen Ölkonzern Yukos. Auf den Trümmern dieses Konzerns wurde der staatliche Ölgigant Rosneft aufgebaut, den Setschin jetzt leitet.