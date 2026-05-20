Dort bestätigte Putin bei einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Bereitschaft zur Teilnahme an dem Gipfel in Shenzhen. Unklar ist bislang noch, ob Trump an dem Apec-Gipfel teilnimmt.
Putin hatte Trump zuletzt im August vorigen Jahres in den USA getroffen. Die beiden haben auch mehrfach im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine miteinander telefoniert. Die USA treten als Vermittler in dem Konflikt auf.
Xi empfing vergangene Woche Trump
US-Präsident Trump war vorige Woche bei Xi zu Gast in Peking. Laut Weissem Haus in Washington vereinbarten Xi und Trump, sich gegenseitig als Gastgeber ihrer Gipfel zu unterstützen. Trump ist im Dezember Gastgeber des G20-Gipfels, zu dem Xi und Putin eingeladen sind. Ob Putin in die USA reist, ist nicht klar. Zu einem möglichen Treffen in China im November sagte Peskow ausserdem: «Dafür werden diese Gipfel veranstaltet.»
Wenige Tage nach Trumps Besuch in Peking empfing Xi Putin am Morgen vor der Grossen Halle des Volkes mit militärischen Ehren und rotem Teppich./mau/DP/stk
(AWP)