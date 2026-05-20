Xi empfing vergangene Woche Trump

US-Präsident Trump war vorige Woche bei Xi zu Gast in Peking. Laut Weissem Haus in Washington vereinbarten Xi und Trump, sich gegenseitig als Gastgeber ihrer Gipfel zu unterstützen. Trump ist im Dezember Gastgeber des G20-Gipfels, zu dem Xi und Putin eingeladen sind. Ob Putin in die USA reist, ist nicht klar. Zu einem möglichen Treffen in China im November sagte Peskow ausserdem: «Dafür werden diese Gipfel veranstaltet.»