Die strategisch wichtige Stadt gilt als Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Präsident Wolodymyr Selenskyj wird bereits vorgeworfen, einen Rückzug ähnlich wie bei den schon vorher verlorenen Städten wie Bachmut und Awdijiwka aus politischen Gründen zu lange hinauszuzögern. Erst im September hatte Selenskyj US-Präsident Donald Trump versichert, dass die Lage an der Front stabil sei. Kremlchef Wladimir Putin hatte die Führung in Kiew aufgefordert, im Sinne ihre Bürger und Soldaten zu entscheiden. Er hatte von Einkreisungen in Pokrowsk und Kupjansk im Gebiet Charkiw gesprochen.