Geplant ist am Mittwochabend laut Uschakow auch eine besonders bedeutsame informelle Tee-Zeremonie im engsten Kreis zu internationalen Fragen. Dabei dürfte es um den Krieg im Iran und in der Ukraine gehen. Tagsüber beim offiziellen Teil sei im Beisein Putins und Xis auch die Unterzeichnung von 21 Dokumenten geplant. Besonders hob Uschakow eine Erklärung zur Schaffung einer multipolaren Weltordnung und internationalen Beziehungen neuen Typs hervor. Danach solle es auch Äusserungen beider Staatschefs vor Medienvertretern geben.