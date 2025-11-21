Peskow betonte, sein Land sei offen für weitere Verhandlungen. Er werde die US-Initiativen aber in der Öffentlichkeit nicht kommentieren, um den Erfolg dieser Gespräche nicht zu gefährden, sagte Peskow. Die Fortsetzung militärischer Gewalt begründete er damit, so den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj «zu überzeugen, dass es besser ist, zu verhandeln, und zwar jetzt - besser jetzt als später.» Der Handlungsspielraum der Ukraine werde nur noch kleiner werden, warnte Peskow.