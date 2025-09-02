China und Russland haben ein enges Verhältnis. Peking ist für Moskau ein wichtiger Rückhalt im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, weil China bislang von einer Verurteilung absieht, aber vor allem im Westen unter Verdacht steht, das Land mit für die Rüstungsindustrie wichtigen Gütern zu beliefern.
Spannend dürfte werden, wie sich Xi und Putin zum Ukraine-Krieg äussern. China hatte immer wieder eine politische Lösung des Konflikts betont. Jedoch stiess Peking mit seinen Vorschlägen auf Widerstand, weil diese russischen Forderungen nachkamen, was die Ukraine bislang abgelehnt hatte.
Xi und Putin waren am Sonntag und Montag erst in der unweit entfernt gelegenen Stadt Tianjin zum Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit mit acht weiteren Mitgliedsstaaten des Bündnisses zusammengekommen./jon/DP/jha
(AWP)