Befürchtungen Europas über eine mögliche Eskalation des Ukraine-Kriegs zu einem Dritten Weltkrieg trat Peskow kategorisch entgegen. «Russland ist zu gross und verantwortungsvoll, um einen Dritten Weltkrieg auszulösen», betonte er. Auch die USA seien sich möglicher Konsequenzen bewusst. «Wir haben zwar keine guten Beziehungen zur Zeit, aber wir sind klug genug, miteinander zu reden.»