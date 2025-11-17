Die Plattform besteht aus Kraftwerken und Batteriespeichersystemen in Italien, Grossbritannien, Irland, den Niederlanden und Frankreich, die bereits in Betrieb oder in Bau sind und über eine Bruttokapazität von mehr als 14 Gigawatt verfügen. Beide Partner wollen die Kraftwerke in einem Gemeinschaftsunternehmen betreiben.