Anwohner Beiruts: «Wir halten das nicht mehr aus»

Die libanesische Armee versuchte an den Grenzen zu Beiruts Vororten, angesichts der vielen fliehenden Anwohner den Verkehr zu leiten. Einer von ihnen sagte, Eltern würden so schnell wie möglich ihre Kinder aus Schulen in dem Gebiet abholen, um die Gegend umgehend zu verlassen. Ein Anwohner namens Imad machte - wie viele Libanesen - die Hisbollah und ihren Anführer Naim Kassim verantwortlich. «Genug Schweigen. Wir halten das nicht mehr aus», sagte er der dpa.