Aufschrei in der australischen Medienwelt: Der Facebook-Eigentümer Meta hat angekündigt, millionenschwere Verträge mit mehreren grossen Nachrichtenunternehmen in Australien nicht zu verlängern. Der US-Internetriese hatte sich Anfang 2021 unter anderem mit der australischen ABC, News Corp , dem australischen Guardian und Nine Entertainment auf Zahlungen für journalistische Inhalte geeinigt. Die Deals kamen damals wenige Wochen nach der Verabschiedung eines umstrittenen Mediengesetzes in Australien zustande.

01.03.2024 06:53