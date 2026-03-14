«Es gibt keine Toiletten, es gibt kein sauberes Wasser»

Veronika Staudacher von Caritas International in Kabul sorgt sich um die Lage in Flüchtlingslagern in der Region. Menschen, die durch das Erdbeben ihr Obdach verloren haben, würden jetzt erneut vertrieben und müssten in behelfsmässigen Lagern ausharren. «Jetzt ist zwar Frühling hier, aber oben in den Bergen ist es natürlich immer noch trotzdem kalt und schwierig. Es gibt keine Toiletten, es gibt kein sauberes Wasser, es gibt keine Lebensmittelversorgung.»