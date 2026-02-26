Auch IAEA-Chef Grossi hatte sich in der Vergangenheit kritisch über Irans Atomprogramm geäussert und besseren Zugang zu dem Land gefordert. In einem Interview mit dem Sender CNN nannte er zentrale Streitpunkte: den Umgang mit dem im Land verbliebenen hoch angereicherten Uran, von dem mehr als 400 Kilogramm vorhanden sein sollen; zudem gehe es um die Zukunft der zentralen Atomanlagen, die im vergangenen Jahr bereits bombardiert worden waren, sowie um künftige nukleare Aktivitäten im Iran, die streng von der IAEA überwacht werden sollen.