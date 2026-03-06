Im Konflikt mit dem Iran geht das Weisse Haus mittlerweile von einer Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen aus. Das sagte die Sprecherin der US-Regierung, Karoline Leavitt, in Washington vor Journalisten. «Und wir sind auf dem besten Weg, diese Ziele zu erreichen.» In dem seit Samstag laufenden Krieg mit dem Iran änderte die US-Regierung damit zum wiederholten Mal ihre Einschätzung zur Kriegsdauer.