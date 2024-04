Kurz nach Handelsbeginn am Freitag verlor das Papier bis zu 34 Prozent auf 9,30 Euro und fiel damit auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang 2017. Zugleich war die Aktie damit grösster Verlierer im Nebenwerte-Index SDax. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier mehr als die Hälfte an Wert eingebüsst, in den vergangenen fünf Jahren sogar mehr als drei Viertel.