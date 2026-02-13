Die Deutsche Pfandbriefbank kommt auch nach ihrem teuren Rückzug aus den USA nicht aus der Krise. Weil sich der Immobilienmarkt zu wenig erholt, verschiebt Vorstandschef Kay Wolf am Freitag seine bisherigen Mittelfristziele von 2027 auf 2028 oder später. Im vergangenen Jahr rutschte die Bank noch tiefer in die roten Zahlen als von Analysten erwartet. Und die Aussichten für 2026 bleiben trübe. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert.