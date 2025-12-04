«Der Einzelhandel kämpft noch immer mit den tiefgreifenden Veränderungen seines Geschäftsmodells, die während der Pandemie begonnen haben», sagt Dejean. Um dem verstärkten Wettbewerb durch grosse Online-Marktplätze standzuhalten, müssten Einzelhändler unter anderem verstärkt in digitale Kanäle und moderne Technik investieren. Vor allem kleinere Akteure könnten dies oft kaum stemmen. «Das ist ein Kampf, der teilweise an David gegen Goliath erinnert.» Einige Textilhändler hingen bereits «am seidenen Faden»./cr/DP/zb