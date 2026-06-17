Der Autobauer BMW kappt wegen der Krise am chinesischen Automarkt und der Folgen des Nahostkriegs seinen Jahresausblick deutlich. Für die Autosparte rechnet der Konzern in diesem Jahr nur noch mit einer operativen Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von einem bis 3 Prozent, wie er am Dienstag nach Börsenschluss in München überraschend mitteilte. Bisher hatte das Management 4 bis 6 Prozent veranschlagt. Dies kam bei Investoren nicht gut an.