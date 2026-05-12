Heute steht eine reguläre Kabinettssitzung an, die dieses Mal allerdings besonders viel Brisanz verspricht. Berichten von Sky, BBC und der Tageszeitung «Guardian» zufolge soll Starmer seine Optionen abwägen. Im Kabinett gebe es aktuell «unterschiedliche Ansichten darüber, wie es weitergehen soll und was im besten Interesse von Partei und Land ist», sagte ein Kabinettsminister am Abend dem «Guardian».