Der von chinesischen Eigentümern kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars hat im zweiten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. In den drei Monaten April bis Juni stand unter dem Strich ein Nettoverlust von 8,1 Milliarden schwedischen Kronen (rund 716 Mio Euro) nach 5,7 Milliarden Kronen Gewinn ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Göteborg mitteilte. Der Autobauer hatte bereits vor einigen Tagen hohe Abschreibungen in Höhe von 11,4 Milliarden Kronen angekündigt. Gründe waren die verspätete Einführung von Modellen und die US-Zollpolitik. Die Aktie erholte sich allerdings, weil das Management bei den Ausgaben auf die Bremse tritt.