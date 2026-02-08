Schere öffnet sich immer weiter

Um das Ausmass der Wirtschaftseinbussen zu berechnen, hat IW-Forscher Grömling den tatsächlichen Konjunkturverlauf einem hypothetischen Szenario ohne die genannten Krisen gegenübergestellt. Basierend auf der Annahme, dass sich ohne diese Krisen das Wirtschaftsleben mit dem Durchschnittstempo der letzten drei Dekaden weiterentwickelt hätte, ergaben sich «erhebliche und ansteigende Wirtschaftsausfälle», heisst es in der Analyse.