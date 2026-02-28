Erste Aufgebote ab 2030

Pfister geht davon aus, dass das Parlament ab 2027 entscheiden kann und Volk und Stände sich 2028 zur Verfassungsänderung äussern können. Zudem müssten mehrere Gesetze angepasst werden. Bei einem Ja an der Urne könnten die ersten Aufgebote für Frauen ab Anfang 2030 verschickt werden. Der Bundesrat sei überzeugt, dass mit dem Obligatorium mehr Frauen freiwillig Dienst leisten würden, sagte Pfister.