Human Rights First warnte in einer Mitteilung vor schweren Folgen für Flüchtlinge, Asylsuchende und andere schutzbedürftige Gruppen - darunter viele, die auf eine Familienzusammenführung in den USA warteten. Oxfam zufolge dient die Massnahme nicht der nationalen Sicherheit, sondern dämonisiere «Gemeinschaften, die Schutz und Chancen in den USA suchen».