Das Verteidigungsministerium hat nach dem Video zudem ein Verfahren eingeleitet, das zur Kappung von Kellys Ruhestandsbezügen führen könnte. Kelly ist ein pensionierter Marineoffizier. Er verklagte daraufhin seinerseits das Pentagon und Verteidigungsminister Pete Hegseth. «Das ist ein ungeheuerlicher Machtmissbrauch durch Donald Trump und seine Gefolgsleute», sagte der 61 Jahre alte Senator laut Medien am Dienstag. In den Berichten hiess es, die Staatsanwaltschaft könne einen neuen Anlauf nehmen, den Fall vor eine Grand Jury zu bringen, dies sei jedoch mit viel höheren juristischen Hürden verbunden./jv/DP/stk