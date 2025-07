An der Wiederaufnahme grösserer Hilfslieferungen in den Gazastreifen gibt es innerhalb der israelischen Regierung Kritik. Der rechtsextreme Minister Itamar Ben-Gvir bezeichnete den Schritt auf der Plattform X als Schlag ins Gesicht israelischer Soldaten. Die Lieferung humanitärer Hilfe sei gleichbedeutend mit der «Lebenserhaltung des Feindes», schrieb Ben-Gvir. Er wandte sich in dem Beitrag direkt an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und forderte den Stopp der jüngsten Hilfslieferungen.