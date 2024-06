Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre hält den geplanten Einstieg der weltgrössten Reederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA für weit gravierender als die Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco am HHLA-Containerterminal Tollerort. Entsprechend appellierte der Verband in einer Mitteilung vom Mittwoch an die Hamburgische Bürgerschaft, den vom rot-grünen Senat geplanten Deal zu stoppen. Grund seien mögliche Rückschritte beim Klima- und Naturschutz, bei den Mitspracherechten der Beschäftigten und bei der Transparenz. An diesem Donnerstag findet die Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) statt.