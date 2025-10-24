Trotz Entlastungsangriffen hat sich die Lage der ukrainischen Truppen um die Städte Pokrowsk und Myrnohrad im ostukrainischen Donezker Gebiet einem Medienbericht zufolge weiter verschlechtert. «In Pokrowsk selbst sind soweit ich weiss 250 Russen, tatsächlich ist die Ziffer noch höher, denke ich», sagte ein im Einsatz befindlicher Soldat dem einflussreichen ukrainischen Nachrichtenportal «Ukrajinska Prawda». Dies sei durch Aussagen anderer Soldaten bestätigt worden. Ukrainische Positionen auf Karten seien teils nicht mehr existent oder nur mit verwundeten Soldaten besetzt. Ursache seien ein «katastrophaler» Soldatenmangel und die russische Drohnendominanz.