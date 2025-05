Krones ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Die Märkte des Unternehmens seien weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin robust, teilte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Freitag in Neutraubling mit. Der Umsatz legte daher um gut 13 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Dabei profitierte das Unternehmen auch von der Übernahme der Netstal Maschinen AG, die Krones seit dem März 2024 konsolidiert.