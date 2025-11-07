Der Umsatz stieg erwartungsgemäss um 4,7 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn war der Konzern aber noch im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Kosten im hohen einstelligen Millionen-Euro Bereich für die Messe Drinktec, wo Krones auch den Kapitalmarkttag abhielt, schmälerten den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) etwas. Er verbesserte sich aber immer noch auch dank Sparmassnahmen um 5,4 Prozent auf gut 142 Millionen Euro. So viel hatten Analysten nicht auf dem Zettel. Beim Konzerngewinn hatten sie hingegen mehr erwartet, er stieg um 3,3 Prozent auf fast 68 Millionen Euro.