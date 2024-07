Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones hat nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. In den Monaten April bis Juni legte der Erlös unter anderem wegen eines Zukaufs im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mitteilte. Das kam sowohl an der Börse als auch bei Analysten gut an.