Der Umsatz stieg erwartungsgemäss im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn war der Konzern noch im zweistellige Prozentbereich gewachsen. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich nun auch dank Sparmassnahmen um 5,4 Prozent auf gut 142 Millionen Euro. So viel hatten Analysten nicht auf dem Zettel. Dies galt auch für den Konzerngewinn, der um 3,3 Prozent auf fast 68 Millionen Euro stieg./lew/jha