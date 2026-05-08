Für die im Mittelwerteindex MDax gelistete Aktie ging es zuletzt um 1,6 Prozent auf 126,20 Euro nach unten. Damit konnte das Papier zwischenzeitlich erzielte Gewinne nicht halten. Seit Jahresbeginn hat es sieben Prozent verloren. Von dem Tief im März bei 109,20 Euro hat sie sich aber wieder deutlich erholt.