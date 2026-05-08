Dies liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel leicht um 0,3 Prozent auf 148,9 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich leicht von 10,6 auf 10,8 Prozent. Unter dem Strich standen nach Anteilen Dritter 68,5 Millionen Euro, 9,5 Prozent weniger als im Vorjahr.