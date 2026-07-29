Im zweiten Quartal habe der Auftragseingang mit 1,34 Milliarden Euro den Vorjahreswert um 3,5 Prozent übertroffen, hiess es weiter. Der Erlös kletterte zugleich in den drei Monaten bis Ende Juni um 1,5 Prozent auf knapp 1,34 Milliarden Euro. Damit traf Krones die Erwartungen am Markt, ergebnisseitig schnitt der Konzern einen Tick besser ab als gedacht: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 3,5 Prozent auf 143,9 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 10,8 Prozent.